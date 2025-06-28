У ДТП на Івано-Франківщині загинули керманич та пасажирка мотоцикла (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня близько 20:12 в селищі Делятин, що у Надвірнянському районі.

Поліцейські на місці події встановили, що керманич мотоцикла, 1994 року народження, мешканець Делятина, на ділянці автодороги Н-09 сполученням «Мукачево – Львів», на повороті дороги праворуч, виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення із зустрічним автомобілем «MERCEDES SPRINTER».

Останнім керував житель району, 1994 року народження.

У результаті ДТП, мотоцикліст та 24-річна пасажирка, місцева мешканка, загинули на місці.

Водія «Mercedes» перевірили на стан алкогольного спʼяніння. Результат-тверезий.

За вказаним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до водіїв!

Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини