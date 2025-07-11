У гучній справі постачання неякісного одягу для ЗСУ зі збитками ₴1,16 млрд судитимуть ще одного фігуранта

Прокурори Офісу Генерального прокурора за результатами досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України із заподіянням збитків державі на понад 1,16 млрд гривень.

Фігурант масштабної корупційної справи через Інтерпол оголошений в міжнародний розшук. Відповідно до інформації слідства, наразі він переховується у столиці Австрії — Відні. У зв’язку з цим матеріали щодо нього були виділені в окреме кримінальне провадження.

Обвинувачений входив до злочинної організації, створеної львівським бізнесменом. Він був його близьким другом дитинства та кумом. Очолюваний ним благодійний фонд використовувався для відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Офісом Генпрокурора спільно ДБР наприкінці 2023 року розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі одягу та білизни для Збройних Сил України.

Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання товару. Підприємець зі Львова, залучивши свого сина та інших осіб, курував ці оборудки із закупівлями. Договори з Міноборони у 2023 році підписали підконтрольні їм компанії.

17 січня 2024 року бізнесмену і членам злочинної організації, які завдали мільйонних збитків державному бюджету під час закупівель для ЗСУ, повідомили про підозру. Їм інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України – створення та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

15 січня 2025 року прокурори скерували обвинувальний акт по цій справі до суду.

У середу, 9 липня 2025 року, обвинувальний акт стосовно розшукуваного спільника також передали до суду для розгляду.

Нагадаємо, що у межах іншого кримінального провадження 29 грудня 2023 року правоохоронці затримали львівського бізнесмена. Він пропонував хабар у сумі 500 тис доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час слідства.

Офіс Генерального прокурора