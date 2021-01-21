У хабарництві викрили посадовця Тернопільської облдержадміністрації

Заступника начальника управління затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди.

Викрили протиправну діяльність посадової особи оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

За результатами проведених заходів було задокументовано факт вимагання та отримання заступником начальника управління ОДА неправомірної вигоди від підприємця. За 500 доларів США пообіцяв посприяти в підключенні нежитлового приміщення до електроживлення.

Сьогодні, 20 січня, посадовця затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 400 доларів США. Наразі він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні проводиться за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України