У Харкові затримали російського агента, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові.

Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру. Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.

У «зоні особливої уваги» ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації.

Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи фсб у Бєлгородській області Саліцев А.П.

Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф.

Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Для комунікації з фсб їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили:

мобільний телефон із доказами листування зі співробітником фсб;

російський паспорт;

довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві рф у м. Харків.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України