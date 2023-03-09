На Запоріжжі держреєстратор безпідставно зареєстрував нерухомість вартістю понад ₴300 тис.

Прокурори Запорізької окружної прокуратури повідомили про підозру державному реєстратору місцевого органу самоврядування за фактом зловживання своїми повноваженнями та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, державний реєстратор органу місцевого самоврядування, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, за відсутністю правових підстав незаконно зареєстрував на користь третьої особи право власності на житловий будинок, розташований у центрі Запоріжжя.

За вказаних обставин власнику нерухомості спричинено матеріальну шкоду на суму понад 300 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура