У Херсоні окупанти розстріляли «свого» блогера

У Херсоні російські окупанти розстріляли 38-річного блогера Валерія Кулешова. Його тіло з множинними вогнепальними пораненнями знайшли в автівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя у Facebook.

«По вулиці Куліша 1А біля будинку констатували смерть жителя Херсона Кулешова Валерія Юрійовича. При огляді загиблого виявлені тілесні ушкодження у вигляді множинних вогнепальних поранень, а саме тулуба та верхніх кінцівок», — написав Хлань.

За його словами, Кулешова розстріляли в автомобілі Mazda біля під’їзду в Шуменському мікрорайоні. Інцидент стався сьогодні о 08:15 ранку.

Кулешова підозрюють у зв’язках із РФ

Як інформують в медіа, Валерій Кулешов у 2015 році був в АТО, після чого почав співпрацювати з проросійськими організаціями, а саме: супроводжував членів партії Шарія та ОПЗЖ.

Також блогер балотувався до парламенту як самовисуванець та намагався потрапити до Херсонської міської ради. Раніше повідомлялося, що в 2020 році Кулешов разом із соратником Іллі Киви Кирилом Стремоусовим побили журналіста місцевого видання.