На Кореччині ексбухгалтера товариства засуджено за махінації з картками на пальне

Вироком Корецького районного суду, за підтримання обвинувачення Здолбунівською окружною прокуратурою, засуджено 38-річного жителя м. Здолбунів за шахрайство з бюджетними коштами та несанкціоновані дії з інформацією (ч. 3 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

В суді прокурором доведено, що колишній бухгалтер Рівненської філії товариства, яке займається торгівлею паливно-мастильними матеріалами на території всієї України, будучи матеріально відповідальною особою, ще у 2021 році уклав договори з КНП «Корецька міська лікарня», а також з відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради на постачання паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, згідно з умовами договору чоловік, від імені товариства, мав поставити скретч-картки для заправки автомобілів на майже 100 тис. грн. Втім, коли водії заїхали на АЗС – виявилось, що вказані картки не активовані, і заправити авто по них неможливо.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначив покарання у виді позбавлення волі, строком на 4 роки та позбавлення права обіймати певні посади, пов’язані з відпуском матеріальних цінностей та бухгалтерським обліком, строком на 2 роки.

Однак, від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, чоловіка звільнено з випробуванням з встановленням іспитового строку. Крім того, судом задоволено цивільний позов прокурора, про відшкодування грошових коштів, які були перераховані з бюджету міської ради та бюджету Національної служби здоров’я України.

До набрання вироком законної сили, сторони можуть подати апеляційну скаргу.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури