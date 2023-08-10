На Тячівщині зловмисник, який переховувався від суду, під час затримання з ножем кинувся на поліцейських

Співробітники кримінальної поліції Тячівського районного відділу отримали оперативну інформацію про місце перебування зловмисника, який переховувався від суду за вчинення грабежу. Окрім цього відомо, що він раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за розбійний напад та зґвалтування.

Правоохоронці прибули до встановленого місця, села Мала Уголька, де і виявили 32-річного фігуранта.

Як тільки зловмисник помітив поліцейських, почав втікати. Потім забіг до будинку, де схопив ніж та спробував завдати ним удари працівникам поліції. Правоохоронці застосували до нападника заходи фізичного впливу та спецзасоби і, на щастя, уникнули серйозних ушкоджень.

Слідчі вилучили з місця події знаряддя злочину – ніж. Самого підозрюваного, відповідно до статті 207 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Тепер, окрім пограбування, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі поліції інкримінують затриманому і ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, тобто Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області