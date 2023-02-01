У Кам’янському за пограбування водія таксі затримали 32-річного зловмисника

Побивши водія, підозрюваний заволодів грошовими коштами та документами потерпілого.

Правоохоронці встановили, що 29 січня підозрюваний скористався послугами таксі для поїздки з правобережної частини міста на лівобережну. Під час поїздки між водієм та пасажиром виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав потерпілому удари гумовим кийком по голові. Водій зміг зупинити транспортний засіб та вийти з автомобіля. В цей час нападник схопив з салону гроші та документи на транспортний засіб і втік.

Під час відпрацювання виклику поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Кам’янського РУП спільно із поліцейськими Управління поліції охорони затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 30 січня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП