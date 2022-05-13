Заволодіння ₴370 тис. бюджетних коштів під час ремонту школи — на Житомирщині судитимуть підрядника та його пособника

Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства та інженера з технагляду (пособник) за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, та видачі завідомо неправдивих документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, кримінальне правопорушення скоєне під час ремонту даху загальноосвітньої школи у селі Таращанка Чижівської ОТГ Новоград-Волинського району.

Товариство, відповідно до укладеного договору, зобов’язалося відремонтувати шкільний дах за бюджетні кошти на загальну суму майже 1,4 млн грн. Однак керівник фірми-підрядника умови договору порушив, роботи у повному обсязі не виконав. Натомість вніс до офіційних документів недостовірні відомості, значно завищивши ціни на будівельні матеріали та вартість робіт. Крім цього, відобразив в актах навіть ті роботи, які не виконувалися. Інженер з технагляду, за змовою з підрядником, документи з недостовірними відомостями засвідчив своїм підписом.

Унаслідок таких махінацій, як встановлено будівельно-технічною та товарознавчою експертизами, підрядник, за пособництва інженера, заволодів бюджетними коштами на суму 370 тис. грн.

Наразі до суду заявлений позов про стягнення з обвинувачених завданих бюджету збитків у повному обсязі.

Також на майно фігурантів справи – чотири автомобілі (один з них вартістю понад 460 тис. грн) та земельну ділянку під забудову у місті – накладено арешт.

Зловживання з бюджетними коштами викрито окружною прокуратурою спільно зі співробітниками Управління СБ України в області, Управління стратегічних розслідувань в області ДСР України Нацполіції та Новоград-Волинським райуправлінням поліції, яке проводило досудове розслідування.

Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд.

Публічне обвинувачення здійснюватиме Новоград-Волинська окружна прокуратура.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури