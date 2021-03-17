У Києві затримали іноземця за крадіжку грошей у відвідувача кафе

Потерпілий навіть не помітив, як зловмисник витягнув гроші з кишені його куртки, а про крадіжку свого майна дізнався від оперативників, котрі відразу затримали крадія. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Працівники оперативно-пошукового сектору Печерського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку затримали іноземця, який зі спільниками обікрав відвідувача ресторану на вулиці Велика Васильківська.

Зайшовши до закладу, один з чоловіків підсів до відвідувача аби відволікти його увагу. В цей час зловмисник витягнув із куртки потерпілого 800 гривень. За діями правопорушника вже спостерігали оперативники, які затримали чоловіка відразу після скоєння злочину.

Для документування події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець іншої держави, 1969 року народження. Наразі його спільник перебуває у кримінальному провадженні у статусі свідка.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до аналогічних злочинів, скоєних в Печерському районі та інших районах Києва.

Відділ комунікації поліції Києва