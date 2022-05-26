У Кривому Розі судитимуть учасників етнічного наркоугруповання

До злочинної групи входило п’ятеро жителів Кривого Рогу, віком від 31 до 56 років. Товар пропонували через наркокрамниці, створені в Інтернет-месенджерах, а збували виключно шляхом «закладок», отримуючи щомісяця понад мільйон гривень прибутку. Їх незаконну діяльність припинили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області ДБН НПУ.

Поліцейські затримали членів наркоугруповання в грудні минулого року. Тоді, під час 20 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили пакети та шприці з метадоном, понад 200 вже готових «закладок» із вмістом метадону та димедролу, канабіс, гроші у національній та іноземній валюті, банківські картки, понад 50 мобільних терміналів, а також «чорнові» записи. Крім того, на всі банківські рахунки та нерухомість фігурантів наклали арешт і вилучили автомобіль марки «Мерседес», який фігуранти використовували у злочинній діяльності.

Під час досудового розслідування слідчі Криворізького районного управління поліції ГУНП встановили, що організувала наркобізнес 37-річна мешканка м. Кривий Ріг. Вона залучила ще чотирьох місцевих жителів, чітко розподіливши між ними обов’язки. 31-річний чоловік виконував роль оператора, приймаючи замовлення від «клієнтів». Безпосередньо «закладки» робили 48-річний чоловік та його 41-річна спільниця. Їх роботу координувала 47-річна місцева мешканка.

Збували заборонені речовини як оптом, так і в роздріб через «закладки» на території м. Кривий Ріг. За день зловмисники реалізовували понад 100 «закладок», отримуючи щомісяця понад мільйон гривень прибутку.

За вчинене фігурантам кримінального провадження загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національна поліція України