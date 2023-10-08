у кропивницькому поліцейські оперативно затримали раніше судимого ґвалтівника

Ним виявився 32-річний житель Запорізької області, який напередодні звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічного злочину. Зловмисник погрожував 18-річній дівчині ножем, а після того, як на його дії звернув увагу перехожий, із місця пригоди втік. За годину нападника затримали поліцейські.

Подія сталася в обласному центрі після 4-ї години ранку. Студентка одного з Львівських навчальних закладів, на кілька днів приїхала до Кропивницького, оскільки її тато – військовослужбовець ЗСУ, повернувся у відпустку. Неподалік залізничного вокзалу дівчина вирішила дочекатися громадського транспорту, щоб продовжити дорогу.

Раптово в темряві до неї підбіг невідомий чоловік у темному одязі із закритим балаклавою обличчям, під загрозою ножа намагався вступити з потерпілою у статевий зв’язок. У випадку вчинення опору, погрожував порізати обличчя.

У ту хвилину неподалік від місця пригоди вчасно опинився 50-річний кропивничанин Віктор. Чоловік вийшов на спортивну пробіжку, дорогою почув підозрілі звуки, зупинився і увімкнув ліхтар. У цей момент дівчина наважилася вирватися від нападника та чимшвидше побігла в напрямку рятівника, а її кривдник кинувся тікати.

Заспокоївши студентку, Віктор провів дівчину до автобусної зупинки після чого повідомив про пригоду поліцейських.

Співробітники Кропивницького районного управління поліції, обласного главку та управління патрульної поліції негайно прибули на місце події та розпочали заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження зловмисника. Завдяки злагодженим та оперативним діям поліцейських, нападника було затримано протягом години. Після скоєного він мав намір уникнути відповідальності, виїхавши до окупованого рф Бердянська.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (за підозрою у скоєнні злочину).

За фактом вчинення злочину розслідується кримінальне провадження, розпочато за ст. 15 та ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За матеріалами Кропивницького райуправління

поліції Кіровоградської області