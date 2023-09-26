У Кривому Розі вручили підозру чоловікові, який представлявся поліцейським та ошукував людей

З 13 по 15 вересня підозрюваний ошукав чотирьох мешканців Тернівського району міста.

Поліцейські відділення поліції № 5 Криворізького РУП провели ряд слідчих дій та задокументували злочинну діяльність зловмисника. Ним виявився 43-річний раніше судимий містянин. Як з’ясували правоохоронці, чоловік представлявся співробітником поліції та вимагав у громадян надати йому їх майно – ноутбук, побутову техніку, інструменти та інше. Підставою для цього була версія, що майно перебуває у розшуку, тому його потрібно вилучити для подальшої перевірки. Після цього, речі привласнював.

26 вересня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі заходи відбулися під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції