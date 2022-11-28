У Києві озброєний грабіжник увірвався до оселі та погрожував вбити дітей

Фігурантом виявився уродженець Київщини, раніше судимий за крадіжки, вживання наркотиків та опір працівникам поліції. З помешкання нападника поліцейські вилучили різноманітну техніку, комплекти ключів, ювелірні коштовності та гроші у іноземній валюті, які він відбирав у потерпілих. Відносно зловмисника розпочато кримінальне провадження, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нещодавно до поліції звернулася киянка з повідомленням про те, що невідомий чоловік проник до її квартири на вулиці Занковецькій та відібрав гроші, прикраси і ґаджети. За вказаною адресою негайно виїхало керівництво, слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції, оперативні працівники карного розшуку, криміналісти та кінологи.

На місці події правоохоронці поспілкувались із потерпілою та встановили, що зловмисник під виглядом кур‘єра увірвався до помешкання зі зброєю у руках, почав її душити та під погрозою вбити дітей, відібрав гроші та коштовні речі. Оперативники поліції Києва з працівниками кримінальної поліції Печерського управління і аналітиками главку встановили особу нападника та відслідкували маршрут його руху.

«Завдяки злагодженим і чітким діям оперативних служб впродовж двох діб за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 ми викрили та затримали зловмисника. Згодом з’ясовано, що чоловік може бути причетний до серії майнових злочинів з помешкань киян на Печерську починаючи з 2017 року, оскільки у його будинку ми виявили різноманітну техніку, комплекти ключів, ювелірні коштовності, серед яких були і прикраси заявниці, та гроші у іноземній валюті. Крім того встановлено, що затриманий працював на одному із державних підприємств, тож, ймовірно, частина виявленої техніки викрадена саме з місця роботи», – розповів начальник управління карного розшуку ГУНП у м. Києві Сергій Махно.

Правопорушником виявився житель Київської області, 1982 року народження, котрий вже не одноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, вживання наркотиків та опір працівникам поліції.

«Окрім того слідчі вилучили зброю, набої блокноти із записами, де порушник зазначав обсяг виконаної «роботи» та майбутні плани заробітку злочинним шляхом. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив Сергій Махно.

Наразі, слідчі за процесуального погодження із Печерською оружною прокуратурою повідомили нападнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров’я особи вчиненого в умовах воєнного стану. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва