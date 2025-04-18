У Києві побили військового: поліція затримала двох неповнолітніх

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Поліція Києва затримала двох 17-річних хлопців, які побили військового у Києві.

Про це повідомила поліція Києва та місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками.

Поліцейські  затримали двох 17-річних киян та вживають заходів щодо встановлення решти нападників.

“Наразі лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України”, повідомили у поліції. // УП

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