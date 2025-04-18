У Києві побили військового: поліція затримала двох неповнолітніх

Поліція Києва затримала двох 17-річних хлопців, які побили військового у Києві.

Про це повідомила поліція Києва та місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками.

Поліцейські затримали двох 17-річних киян та вживають заходів щодо встановлення решти нападників.

У Києві підлітки побили військового: двох затримала поліція pic.twitter.com/W0X6gN1n7U — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2025

“Наразі лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України”, повідомили у поліції. // УП