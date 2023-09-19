У Києві повідомили про підозру чоловіку, який напідпитку вчинив хуліганські дії

Перебуваючи напідпитку, дебошир відламав в автомобілі бічне дзеркало, а потім побив ним лобове скло та дах транспортного засобу. Дільничні офіцери поліції затримали порушника за місцем проживання. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

До столичних поліцейських на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у дворі будинку на вулиці Флоренції невідомий чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння б’є припаркований автомобіль. За вказаною адресою для перевірки інформації прибули дільничні офіцери поліції Дніпровського управління поліції.

Начальник відділу дізнання територіального підрозділу Семен Підлужняк розповів, що порушнику здалося, ніби всередині автомобіля марки «КІА» сидить власник, який на нього наїхав:

«Чоловік спершу відламав бічне дзеркало заднього виду, а потім декілька разів вдарив ним по даху та лобовому склу транспортного засобу. Після скоєного зловмисник пішов додому. Старші дільничні офіцери поліції Олександр Потрібний і Олександр Мозговий оперативно встановили особу підозрюваного та затримали в порядку статті 289-2 Кримінального процесуального кодексу України за місцем мешкання. Ним виявився уродженець Луганської області, 1965 року народження, який своїми протиправними діями завдав власнику автомобіля понад 13 000 гривень матеріальної шкоди».

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Наразі досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва