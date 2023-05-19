У Києві викрито чоловіка, який розбещував малолітню дівчинку у месенджері

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 30-річному киянину за фактом розбещення малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний проживає в одному мікрорайоні з 10-річною потерпілою та знайшов її профіль у месенджері «Telegram», ймовірно, за допомогою геолокації.

Зловмисник писав малолітній повідомлення сексуального характеру, на які дитина не відповідала, пропонував інтим, а також надсилав фото, відео та посилання на сайти порнографічного змісту, що було помічено батьками потерпілої дитини.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено носії інформації з доказами його протиправних дій.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Звертаємо увагу, що своєчасне попередження, виявлення та ефективне розслідування злочинів щодо дітей (у тому числі домашнє, сексуальне насильство) в сучасних умовах прямо пов’язано із активною участю батьків та близьких осіб в житті неповнолітніх, і зокрема дитячій «цифровій гігієні» в інтернеті та мобільних додатках.

Досудове розслідування здійснюється Дніпровським УП ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура