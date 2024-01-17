У Києві засуджено чоловіка, який битою до смерті побив перехожого

Між двома незнайомцями виникла раптова суперечка, під час якої фігурант дерев’яною битою наніс тяжкі тілесні ушкодження 66-річному потерпілому. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Наразі винуватцю призначено покарання у вигляді семи років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у липні минулого року до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що між чоловіками сталась бійка, в результаті якої, один з них отримав численні травми тіла. На місце події негайно прибули лікарі швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант разом зі своїм товаришем прийшли до парку у Голосіївському районі. Згодом, зловмисник почав чіплятись до незнайомця. У процесі конфлікту, він наніс дерев’яною битою численних травм 66-річному чоловікові. Втекти після скоєного правопорушнику завадили співробітники полку поліції особливого призначення № 1, які несли службу неподалік.

Потерпілого госпіталізували у лікарню, де він невдовзі помер.

Поліцейські затримали 33-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази.

Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального погодження з окружною прокуратурою, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Зібравши необхідну доказову базу правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Голосіївський районний суд столиці виніс чоловіку вирок – позбавлення волі строком сім років.

Відділ комунікації поліції Києва