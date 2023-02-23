У Києві затримали крадія, який поцупив з благодійного фонду кошти, які збирали на підтримку ЗСУ

Зловмисник зламав скриньку та поцупив звідти 5 000 тисяч гривень. Завдяки злагодженій та оперативній роботі правоохоронці викрили порушника під час відпрацювання оперативної інформації одразу після вчиненого злочину. За крадіжку, яку він скоїв у період військового стану, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До відділку поліції №4 Шевченківського управління поліції звернувся із заявою про крадіжку коштів директор благодійного фонду. Слідчо – оперативна група негайно виїхала на місце скоєння злочину, де провела огляд місця події та опитала заявника.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, до розкриття даного злочину були залучені оперативники та слідчі відділу поліції. Поліцейські проглянули записи з вуличних камер відео спостереження та затримали порушника одразу після вчиненого злочину:

«Ми з’ясували, що зловмисник підійшов до скриньки на столичному Хрещатику, зламав її та поцупив звідти 5 000 тисяч гривень, які призначались на підтримку Збройних Сил України. Завдяки злагодженій та оперативній роботі зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився мешканець Київської області, 1982 року народження. Крім того, ми перевіряємо його на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва