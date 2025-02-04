У Києві затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського

За фактом вказаної події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення порушниці про підозру.

Сьогодні на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими.

Як з’ясувалося, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції.

Порушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинене їй загрожує до п’яти років позбавленням волі.

Відділ комунікації поліції Києва