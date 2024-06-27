У Києві затримали зловмисницю, яка ошукувала літніх людей

Порушниця зі спільниками видурила у пенсіонерки майже 100 000 гривень. Наразі жінці з кримінальним минулим повідомлено про підозру у шахрайстві. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Подія трапилась минулого місяця у Дарницькому районі столиці. До правоохоронців звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його 83-річну матір ошукали невідомі.

«Потерпіла розповіла, що зателефонувавши на стаціонарний телефон нібито її син повідомив, що він знаходиться у лікарні. Згодом слухавку взяв чоловік, який відрекомендувався лікарем, та порадив пенсіонерці не зволікати, а терміново зібрати 100 тисяч гривень на термінову операцію для сина. Також, «лікар» попередив, що за грошима приїде його «асистентка». Вже за декілька хвилин до квартири старенької прийшла незнайомка. Перебуваючи у стресовому стані, бабуся віддала їй всі заощадження: 39 000 гривень, 500 доларів США, дві золоті каблучки та сережки, а також на вимогу зловмисниці, пенсійну банківську карту, з якої зняли 10 000 гривень. Про те, що пенсіонерка потрапила у пастку шахраїв, з’ясувалось, коли жінка вирішила сама зателефонувати синові», – розповів начальник територіального управління поліції Антон Жидовцев.

Після повідомлення на спецлінію 102 поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Працівники Дарницького та Голосіївського управлінь поліції спільно з оперативниками столичного главку за допомоги фахівців кримінального аналізу встановили особу підозрюваної.

«Правоохоронці оперативно встановили її місцезнаходження та під час вчинення аналогічного злочину на території Голосіївського району затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисницею виявилася 38-річная уродженка Дніпра, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів та шахрайства. Під час проведення обшуків слідчі вилучили у жінки частину коштів, здобутих злочинним шляхом. Крім того, ми обґрунтовано підозрюємо її у вчиненні аналогічного злочину на території нашого району, а також в рамках проведення досудового розслідування, ми встановлюємо особи та місцезнаходження спільників затриманої», – додав очільник Дарницького управління поліції.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньо змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Києва нагадує!

«Ваш родич у біді – потрібна допомога» – ця схема одна із найпоширеніших видів шахрайства, у яке найчастіше потрапляють люди старшого віку.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, якщо вам телефонують невідомі та вимагають гроші, дотримуйтеся наступного алгоритму дій:

– насамперед, не панікуйте, а спокійно з’ясуйте, в якому саме відділенні поліції чи в якій саме лікарні перебуває ваш родич, уточніть його ім’я та по батькові чи дату народження – як правило, вже на цьому етапі шахраї розуміють, що їх викрито, адже такою інформацією вони не володіють;

– не повідомляйте співрозмовнику жодної інформації про себе чи родичів – не називайте імен, не вказуйте свою адресу проживання;

– якнайшвидше перевірте отриману інформацію, зателефонувавши безпосередньо людині, про яку йдеться;

– у жодному разі не перераховуйте і не передавайте кошти невідомим особам.

Шановні громадяни, пам’ятайте головне правило – будь-яку інформацію, яку ви отримуєте від невідомих співбесідників, потрібно обов’язково перевіряти!

Якщо відносно вас скоєно злочин, одразу зверніться до найближчого територіального відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва