У Києві жінка під час сварки вбила свого співмешканця

Зловмисниця схопила кухонний ніж і декілька разів вдарила чоловіка по спині та в груди. Від отриманих поранень киянин помер на місці. Наступні 15-ть років правопорушниця може провести за ґратами.

До поліції Києва надійшло повідомлення від киянки про те, що у квартирі на вулиці Вадима Гетьмана лежить її співмешканець із ножовими пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали лікарі, слідчо-оперативні групи головного та Солом’янського управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських і співробітники карного розшуку для з’ясування усіх обставин події.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що померлий розпивав алкогольні напої разом зі своєю співмешканкою, із якою у них постійно виникали сварки. З’ясувалось, що під час чергового конфлікту жінка схопила кухонний ніж і декілька разів вдарила чоловіка по спині та в груди. Від отриманих травм киянин помер на місці.

Фігурантку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з місця ніж, який направили на проведення експертизи. Правопорушниця – раніше не судима мешканка столиці, 1990 року народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та готує клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва