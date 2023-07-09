На Хмельниччині двоє жителів Шепетівщини та рівнянин незаконно викопали ставки на землях сільгоспризначення

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальні акти стосовно трьох громадян за фактами безгосподарського використання земель (ч. 1 ст. 254 КК України).

Жителі Рівного, Ізяслава та Полонного незаконно використали земельні ділянки, які їм були надані для ведення особистого селянського господарства, без дозволу створивши на них штучні водойми.

Такі дії призвели до порушення структури родючого шару ґрунту та неможливості подальшого використання ділянок за цільовим призначенням.

Їм загрожує покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури