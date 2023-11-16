У Києві зловмисники через пункт обміну валют продавали фальшиві долари

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито протиправну діяльність групи осіб, які продавали фальшиві долари США через обмінні пункти (ч. 3 ст. 199 КК України).

За даними слідства, зловмисники облаштували на території м. Києва фіктивні пункти обміну валют, які незаконно працювали, використовуючи ліцензії інших суб’єктів господарювання.

Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронних органів.

В межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів США кожна.

Під час обшуків встановлено ще один обмінний пункт, у якому зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В приміщенні вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн. гривень.

На даний час встановлюються усі особи, які причетні до здійснення незаконної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури