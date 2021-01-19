145 тис. грн незаконно нарахованих премій та надбавок нарахував собі та товаришу керівник апарату Апеляційного суду Луганської області

145 тис. грн незаконно нарахованих премій та надбавок – судитимуть екскерівника апарату Апеляційного суду Луганської області

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт до суду стосовно колишнього керівника апарату-голови ліквідаційної комісії Апеляційного суду Луганської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, службова особа суду з листопада 2018 року по лютий 2019 року вносила неправдиві відомості до фінансової документації та без погодження з Головою Державної судової адміністрації України незаконно нараховувала собі та своєму заступнику щомісячні премії, а також надбавки за інтенсивність праці. Внаслідок неправомірних дій Державній судовій адміністрації України завдано матеріальну шкоду в розмірі понад 145 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури