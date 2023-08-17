У Київській області виявили канал вивезення українок в ізраїльські борделі

У Київській області поліцейські перекрили канал вивезення українських жінок для сексуальної експлуатації в Ізраїль.

Як передає Укрінформ, про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Телеграмі.

«41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі. Користуючись уразливим станом та потребою в грошах, чоловік вербував дівчат», – ідеться у повідомленні.

Його щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру.

Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратори, повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у липні у Києві поліцейські затримали іноземця, який підшукував у мережі Інтернет привабливих жінок і пропонував їм роботу в сфері надання сексуальних послуг за кордоном.