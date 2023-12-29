У Львові 5-річний хлопчик впав у кому після візиту до стоматолога

У Львові 5-річний хлопчик впав у кому після операції з видалення молочних зубів. Згодом медики констатували смерть мозку.

Батьки хлопчика, бандурист Віктор Пашник та його дружина Маріанна Вахняк, звинувачують стоматологічну клініку, а поліція відкрила кримінальну справу.

Про трагедію подружжя повідомило у соцмережах.

“21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів…

Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ “ОРІ ГРУП” (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики”, – йдеться у дописі Віктора.

Віктор Пашник розповів, що його син Велес пережив клінічну смерть під час загального наркозу. Згодом у дитини констатували смерть мозку.

Подружжя звинувачує в цьому стоматологічну клініку. 17 грудня батьки звернулися до поліції Залізничного району Львова із відповідною заявою.

“17 грудня слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – “Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником”.

Зараз встановлюються всі обставини події, призначені експертизи”, – повідомила “УП. Життя” речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Що сталося?

За словами Віктора Пашника, 8 грудня працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення молочних зубів його сину під загальною анестезією.

“Все від самого початку було не так, син дуже плакав, не хотів одягнути наркозну маску…

За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги”, – пише Віктор.

Маріанні Вахняк повідомили, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити. Додали, що дитину переводять в реанімаційне відділення Лікарні святого Миколая.

“Вже від лікаря відділення анестезіології та інтенсивної терапії ВП “Лікарня святого Миколая” ми дізналися, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані.

Лікарі повідомили, що під час стоматологічної операції в нашого сина була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини”, – каже Віктор.

За словами медиків, мозок дитини мертвий. Зараз його життя підтримують за допомогою апаратів.

Батьки хлопчика закликають органи влади не залишатись байдужими до трагедії.

“Медичний директор ТОВ “ОРІ ГРУП”, виправдовуючи лікарів, говорив, які ж вони молодці, що все вчасно зробили, реанімували.

Але ж це неправда, бо якби все було правильно і вчасно, то хіба наш син був би зараз на межі життя і смерті, хіба б лікарі констатували смерть мозку?” – заявляють батьки Велеса.

“УП. Життя” зв’язалася зі стоматологічною клінікою, але там відмовились від коментарів.

Довідково: Смерть мозку – це стан, при якому відбувається невідворотна загибель головного мозку, але функціонування серця, кровообіг та дихання штучно підтримуються за допомогою реанімаційних заходів. Коли людину відключають від апаратів, її юридично визнають мертвою.