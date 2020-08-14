У Львові чоловік кидав каміння у людей та в автівки

На проспекті Червоної калини міста Львова, чоловік кидався на проїжджу частину, кидав камінням в автомобілі. Про це очевидці повідомляли “Варта1”.

“Поведінка чоловіка не зрозуміла, бігає та просить викликати поліцію, перехожі на “102” повідомили”, — йдеться у дописі.

Також у коментарі очевидці розповіли, що перед тим чоловік кидав камінням в автомобілі та людей, розбив скло в маршрутці, за що ще й отримав битою від водія.

Того ж дня чоловіка затримали поліцейські й доправили до відділу поліції. Як виявилось, чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

“Це мешканець міста Добромиль”, — про це повідомили в патрульній поліції Львівської області, пише Магнолія ТВ.

Чоловіка шпиталізували до спеціального медичного закладу. На нього потерпілі написали кілька заяв. Порушнику загрожує відповідальність за хуліганство. // Діло