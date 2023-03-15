У Львові поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві приятеля

За скоєне 36-річному львів’янину загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як встановили дільничні офіцери спільно з оперативниками кримінальної поліції та співробітниками інших служб відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції № 2, 13 березня близько 15.00 в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Довженка, 36-річний місцевий житель під час побутового конфлікту жорстоко побив та завдав чисельних ударів гострими предметами своєму 41-річному знайомому, також мешканцю Львова, з яким вони разом розпивали спиртні напої. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Патрульні поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його неподалік будинку, де було скоєне вбивство.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області