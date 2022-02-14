У Львові повідомили про підозру особам, затриманим під час крадіжки обладнання з заводу

За скоєне двом мешканцям Львівського району віком 20 та 33 роки, які розкомплектували електронні блоки та намагались викрасти плати з дорогоцінними металами вартістю близько 200 тисяч гривень, загрожує покарання – до шести років позбавлення волі.

12 лютого близько дев’ятої години ранку у поліцію надійшло повідомлення від працівників охорони одного з львівських заводів про те, що на територію підприємства проникли двоє зловмисників, які намагаються викрасти обладнання.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. На місці події правоохоронці спільно з працівниками охорони підприємства виявили та затримали двох чоловіків, які саме розкомплектували електронні блоки та викрали плати з дорогоцінними металами вартістю близько 200 тисяч гривень.

Особи зловмисників встановлені – ними виявились двоє мешканців Львівського району віком 20 та 33 роки. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від трьох до шести років позбавлення волі.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області