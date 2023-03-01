у львові затримали зловмисника, причетного до зухвалого пограбування ювелірного магазину

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Як встановили співробітники Львівського районного управління поліції №1, 28 лютого близько 16.30 зловмисник зайшов до одного з ювелірних магазинів, розташованого на вулиці Шпитальній у Львові та попросив продавчиню показати йому золоте кольє вартістю більше 75 тисяч гривень. Коли жінка передала йому прикрасу, грабіжник кинувся втікати – на вулиці його вже чекало заздалегідь замовлене таксі.

Проте, продавчиня не розгубилась та почала кликати на допомогу. На її заклики відгукнулись перехожі, які затримали втікача та передали його слідчо-оперативній групі територіального підрозділу поліції, яка негайно прибула на місце події.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Дніпропетровської області, який тимчасово проживає у Львові, та затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучено.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області