У Маріуполі викрито групу осіб, які збували незаконно виготовлене пальне

Податковою міліцією ГУ ДФС у Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинено злочинну діяльність групи осіб, які збували незаконно виготовлене пальне на території м. Маріуполь.

В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України встановлено, що у травні 2020 року двоє мешканців Маріуполя організували продаж пального сумнівної якості на території м. Маріуполь та прилеглих районів, збувавши бензин та дизпаливо з власних транспортних засобів. Орієнтовний щоденний обіг готівкових коштів сягав близько 90 000 гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях та помешканні фігуранта виявлено та вилучено металеві та пластикові ємності, де зберігалось пальне, пристрої для його перекачування, автотранспортні засоби, з яких здійснювався збут, а також понад 4 000 літрів незаконно виготовленого пального.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене пальне та проведення відповідних експертиз.

Державна фіскальна служба України