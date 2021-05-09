У мешканки Дніпра патрульні виявили 83 «наркозакладки»

Про двох підозрілих жінок, які, ймовірно, розкладають «закладки» на вулиці Столєтова повідомила сьогодні, близько 11-ї години, небайдужа громадянка. Вона надала опис осіб. Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою і виявили на лавці жінок, схожих за прикметами.

Під час спілкування з поліцейськими громадянки помітно нервували. Їм провели поверхневу перевірку та попросили показати вміст сумки, що була в однієї з них.

Коли 31-річна жінка відкрила її, інспектори побачили всередині купу згортків.

На місце події вони викликали слідчо-оперативну групу, що вилучили 83 згортки з речовиною, схожою на наркотичну. Неподалік поліцейські виявили схований ще один згорток, схожий на ті, що були у громадянки. Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК.

Патрульна поліція Дніпропетровської області