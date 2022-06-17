У Мін’юсті США заявили про знищення глобальної хакерської мережі Росії

Ботнет — це група зламаних пристроїв, підключених до мережі, які контролюються без відома власника і зазвичай використовуються для шкідливих цілей.

Знищено глобальну російську хакерську мережу RSocks, яка виконувала функцію ботнету.

Про це йдеться в повідомленні Мін’юсту США.

У ліквідації хакерської мережі брали участь правоохоронні органи США, Німеччини, Нідерландів і Великобританії.

Ботнет — це група зламаних пристроїв, підключених до Інтернету, які контролюються без відома власника і зазвичай використовуються для шкідливих цілей.

Серед пристроїв rsocks годинник, маршрутизатори, електронні ключі від гаражів, пристрої Android і комп’ютери.

Встановлено, що користувачі rsocks платили від 30 до 200 доларів за перенаправлення шкідливої інтернет-активності через зламані пристрої, щоб замаскувати або приховати справжнє джерело трафіку.

Жертвами RSocks стали кілька великих державних і приватних організацій в США, в тому числі університет, готель, телестудія і виробник електроніки. // УНІАН