У Міжгір‘ї чоловік викрав у працівниці кафе 10 тисяч гривень

Працівники кримінальної поліції викрили на крадіжці раніше судимого 26-річного мешканця Міжгір‘я. Чоловік викрав у працівниці кафе 10 тисяч гривень. Поліцейські вилучили у нього грошові кошти, а за фактом крадіжки розпочали слідство

13 жовтня із заявою про крадіжку до Міжгірського відділення поліції звернулася працівниця місцевої кав’ярні. Заявниця повідомила поліцейським, які прибули за викликом, що у неї з сумки викрали грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень.

Протягом кількох годин працівники поліції встановили обставини злочину, особу крадія та його місцезнаходження.

Як з’ясувалося, до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 26-річний місцевий мешканець. Чоловік, перебуваючи у кав’ярні, скористався зайнятістю працівниці закладу та викрав з її сумки гроші, після чого втік.

Завдяки співпраці оперативників Міжгірського відділення поліції та колег з Хустського відділу, чоловіка розшукали у місті Хуст.

Слідчі вилучили від нього викрадені гроші та після проведення необхідних слідчих дій повернуть їх потерпілій.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Розслідування у справі триває.

Наразі поліція перевіряє фігуранта на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території району.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області