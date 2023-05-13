У Миколаєві під час гри на надувному батуті загинула 4-річна дівчинка
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
Трагічний випадок сьогодні трапився у дитячому містечку «Казка».
Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті – удушення.
На місці зараз працюють слідчі, встановлюються всі обставини події.
На період слідства дитяче містечко не працюватиме.
Батькам співчуття.Tweet