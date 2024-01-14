У Миколаєві затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві товариша

Смертельні ножові поранення зловмисник завдав приятелю під час спільного застілля. Нині затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Ввечері 12 січня до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі брата вона виявила його скривавлене тіло. Зі слів заявниці, брат упродовж тривалого часу не виходив на зв’язок, саме тому вона вирішила навідатись до нього.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, зафіксував ножові поранення грудної клітини, та що смерть чоловіка, за попередніми даними, настала не менше тижня тому.

У ході проведення слідчо-оперативних та розшукових дій поліцейські з’ясували обставини злочину та причетну до вбивства особу. Зловмисником виявився 43-річний товариш господаря квартири. 3 січня чоловіки разом розпивали алкоголь та посварились. У ході конфлікту зловмисник декілька разів вдарив ножем у груди товариша та покинув квартиру. Від отриманих тілесних ушкоджень 39-річний чоловік помер на місці.

Фігуранта поліцейські доставили до райуправління поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області