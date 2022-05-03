У НГУ повідомили про затримання громадянки Росії з посвідченням волонтерки. Супутники запевняють, що її відпустили

У жінки вилучили велику суму грошей.

Бійці оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України затримали на блокпосту у Чернігові громадянку Росії за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляється у фейсбуці гвардійців.

Як зазначають гвардійці, під час несення служби на одному з блокпостів міста Чернігова гвардійці зупинили для перевірки легковий автомобіль, в якому перебували два чоловіки та жінка, що мала посвідчення волонтера.

“При перевірці у громадянки було виявлено паспорт громадянства росії. Згідно з документами, жінка заїхала на територію України по гостьовій візі 23 лютого та мала покинути нашу країну ще 17 березня. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу”, — зазначається у повідомленні оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

При ретельній перевірці в машині було виявлено флеш накопичувач, фотоплівка та велика сума грошей у різній валюті: гривнях, євро та рублях. У телефоні громадянки Росії правоохоронці виявили переписку, що може свідчити про шпигунську діяльність жінки.

“Попередньо громадянка росії підозрюється у скоєнні правопорушення за статтею 114 ККУ (шпигунство), а двоє волонтерів за статтею 111 ККУ (державна зрада)”, — йдеться у повідомленні.

Оновлення. Один з волонтерів Роман, який був присутній під час затримання, повідомив LB.ua, що після обшуку, перевірки документів та допиту силовиками усіх волонтерів, включно з дівчиною з Росії, відпустили і жодних звинувачень не висували. Протоколів також не складали.

Як повідомив Роман, дівчину з Чернігова попросили евакуювати знайомі. Вона справді громадянка Росії, приїхала 23 лютого до тітки у Чернігів і вже не змогла повернутися додому. Зараз вона в Росію повертатися не збирається і щойно зʼявилась можливість виїхати з Чернігова до Києва, виїхала. Наразі вона прямує за кордон. Їй також жодних звинувачень правоохоронні органи не висували.

Волонтер додав, що дівчина самостійно показала усі документи та речі і не перешкоджала роботі правоохоронних органів. // LB.ua