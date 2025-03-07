У Німеччині росіянину дали довічне за вбивство двох українських військових

У Мюнхені суд виніс вирок 58-річному росіянину, засудивши його до довічного ув’язнення за вбивство двох українських військових, які перебували на реабілітації в Німеччині.

Джерело: n-tv

Під час розслідування було виявлено особливу тяжкість злочину, що робить дострокове звільнення 58-річного засудженого майже неможливим.

На початку судового розгляду справи про вбивство підсудний визнав свою провину у вбивстві 36-річного та 23-річного українців.

Підсудний стверджує, що сварка виникла через алкоголь, оскільки українські військові не повернули йому пляшку горілки та образили його.

За його словами, між ними сталася суперечка, після чого він узяв ніж і кілька разів ударив старшого українця в шию. Потім він завдав п’яти ударів ножем 23-річному військовому.

Суд також встановив, що обвинувачений та двоє українців були знайомі й часто зустрічалися, щоб разом випити, як це сталося й того дня, коли вони зустрілися в центрі міста Мурнау. // Букви