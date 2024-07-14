У Німеччині судять подружжя інвалідів з України, які убили та розчленували латиша
У Німеччині судять сімейну пару інвалідів з України, які, згідно з матеріалами справи, вбили та розчленували громадянина Латвії.
Як повідомляє Bild, судовий процес триває у місті Оснабрюк.
За даними місцевої преси, вбивці та їхня жертва були знайомі і часто випивали разом. На одному з таких застіль латиш почав чіплятися до господині. Її чоловік ударив його пляшкою по голові, і той помер.
Злякані господарі віднесли тіло до підвалу, розпилили його циркулярною пилкою, розклали частини по пакетах і втопили їх у каналі Емс-Фехте за кількасот метрів від будинку.
Проте вже за два тижні вбивць заарештували. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»