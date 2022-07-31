У Новоград-Волинському районі засудили водія, який п’яним травмував матір неповнолітніх дітей

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новоград-Волинської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.

Прокурори у суді довели, що кримінальне правопорушення проти безпеки руху наприкінці грудня минулого року скоїв 30-річний житель Новоград-Волинського району в одному із сіл.

Так, будучи у стані алкогольного сп’яніння, увечері, близько 23.00 год, керуючи автомобілем, порушив правила дорожнього руху, не врахував дорожніх обставин та наїхав на зустрічного пішохода. Унаслідок ДТП 29-річна жінка, матір чотирьох неповнолітніх дітей, отримала тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами проведеного дослідження, у крові обвинуваченого вміст алкоголю у сім разів перевищував допустиму норму.

У суді свою вину чоловік визнав та надав нотаріально завірену заяву, у якій зобов’язався відшкодувати потерпілій 150 тис. грн заподіяної моральної і матеріальної шкоди.

Обвинуваченому у залі суду обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури