У Павлограді викрито потужний цех з виготовлення фальсифікованої кави

Співробітники поліції провели санкціонований обшук в приміщенні підпільного цеху у м. Павлограді, де виготовлялася та зберігалася фальсифікована кава.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 10 тонн сировини, близько 50 тисяч одиниць готової «кавової» продукції, 5 тисяч етикеток, понад 2 тисячі упаковки з брендовими найменуваннями, спеціальне обладнання для пакування, комп’ютерну техніку та записи з «чорною» бухгалтерією.

За результатами проведених заходів було встановлено, що до організації незаконного бізнесу причетний 33-річний чоловік. Ще понад 10 співробітників цілодобово працювали на виробництві. Зловмисники використовували дешеву кавову суміш невідомого походження, товар вироблявся та зберігався у неналежних умовах. Отриману у такий спосіб каву фасували в упаковки з логотипами відомих брендів. Реалізовували «товар» оптом і вроздріб як через торгівельну мережу, так і через мережу Інтернет.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

На теперішній час правоохоронці проводять заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Мagnolia-tv за матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області