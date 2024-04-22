У Подільському районі затримали киянина із психотропами

Порушник зберігав 14 крафт пакетів із психотропною речовиною «Альфа PVP». Заборонені речовини вилучено та скеровано на проведення експертизи, а чоловіка затримано, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Днями дільничні офіцери поліції, патрулюючи територію Подільського району, зупинили для перевірки чоловіка, у якого в подальшому виявили 14 зіп-пакетів із психотропною речовиною «Альфа PVP». На місце події для документування прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Слідчі вилучили у 30-річного мешканця Троєщини заборонені речовини та відправили їх на експертизу, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що останній вже неодноразово притягувався до відповідальності за наркозлочини.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання психотропних речовин. Затриманому повідомлено про підозру, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва