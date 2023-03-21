У Польщі на українку напала 19-річна дівчина з ножем

У Польщі, у населеному пункті Заваджє неподалік міста Дембіца (Підкарпатське воєводство) 19-річна дівчина напала з ножем на українку.

Інцидент трапився на минулому тижні на одному з паркінгів, повідомляє rmf24.pl.

38-річна українка разом зі своїм знайомим збиралися виїжджати автомобілем, коли раптово підбігла дівчина, відкрила двері з боку пасажирського сидіння й напала з ножем на українку. У підсумку нападниця завдала українці кілька ударів в область грудної клітки та ноги.

Правоохоронці прийшли за полькою того ж дня, коли 19-річна дівчина вже була в іншому місті.

Прокуратура пред’явила затриманій звинувачення в спробі вбивства. Рішенням суду дівчину взяли під тимчасовий арешт на 3 місяці. Свою вину вона не визнала й пояснила правоохоронцям, що напала на українку, бо ревнувала її до свого партнера. // zakordon.rayon.in.ua