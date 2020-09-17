У Рівному трьох молодиків судитимуть за вимагання у слідчому ізоляторі

Рівненська обласна прокуратура направила до Рівненського міського суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яких підозрюють у вимаганні, із кваліфікуючою ознакою «вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи».

Як встановили у ході досудового розслідування, члени організованої групи у січні-лютому цього року, перебуваючи в слідчому ізоляторі, приписували іншим затриманим неіснуючі борги, і вимагали їх сплати. При цьому погрожували фізичним та психологічним насильством.

Зокрема, у 3 потерпілих «ділки» вимагали 200 тис грн та 5 тис доларів США.

Організатор ОЗГ, 31-річний волинянин, розробив план злочинної діяльності, розподілив функції учасників, керував підготовкою вчинення злочинів та особисто брав участь у вимаганнях. А після заволодіння чужим майном розподіляв «прибуток» між членами організованої групи, при цьому частину залишав для підтримання діяльності угрупування.

Учасники групи, 19-річний дубровиччанин та 20-річний уродженець Сарненського району, підшуковували потенційних потерпілих, брали участь у вимаганні, а також застосовували психологічне та фізичне насильство щодо своїх жертв.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області та за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // rivne.media за матеріалами Рівненської обласної прокуратури