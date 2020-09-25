У Рівному зловмисники кинули гранату у мікроавтобус (фото)

Вибух у салоні транспортного засобу «Volkswagen T5» у дворі багатоповерхівок на вулиці Грушевського в обласному центрі стався о 06:40 сьогодні, 25 вересня. Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що зловмисники, розбивши скло з боку водія, кинули попередньо гранату РГД-5.

Вилучені її уламки та важіль відправлені для проведення експертизи. Внаслідок вибуху пошкоджено салон авто, дверцята, лобове та бокове скло. Крім того, незначні механічні пошкодження отримав і припаркований поруч мікроавтобус.

Транспортний засіб належить 36-річній рівнянці, а користується ним 22-річний житель обласного центру, який залишив авто у дворі будинку за місцем проживання знайомої близько першої години ночі.

Слідчі Рівненського відділу поліції внесли відомості до ЄРДР за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та проводять невідкладні слідчі дії щодо встановлення особи, причетної до злочину. // charivne.info