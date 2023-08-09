У розтраті ₴1,4 млн. на реконструкції сходів з бруківки на столичному Подолі підозрюють заступника директора КП

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру заступнику директора КП «Інженерний центр» за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Інженерний центр» та приватним підприємством був укладений договір підряду на виконання будівельних робіт по реконструкції сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної, а також благоустрою пішохідної алеї Андріївського узвозу.

Підозрюваний, достовірно знаючи, що вартість гранітної бруківки, яку використали під час виконання вказаних робіт, завищена, підписав акти виконаних будівельних робіт.

Відповідно до висновків судових товарознавчої та економічної експертиз сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, становить близько 1,4 млн грн.

Вирішується питання щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідство триває. У ході слідства буде надана оцінка діям інших службових осіб комунального підприємства та підрядної організації.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура