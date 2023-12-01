У розтраті понад ₴600 тис. під час спорудження шкільного спортзалу на Житомирщині підозрюють посадовця

Житомирської обласною прокуратурою повідомлено про підозру голові селищної ради Коростенського району у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що у грудні 2019 року селищний голова уклав з приватним товариством договір про будівництво шкільного спортзалу в одному із селищ Коростенського району. Товариство зобов’язалося виконати якісно, вчасно і в повному обсязі увесь комплекс робіт за бюджетні кошти на суму 1,1 млн грн.

Однак, звітуючи про перший етап будівельних робіт, недобросовісний підрядник відобразив в офіційних документах неправдиві відомості. Зокрема, включив до актів навіть ті роботи, які насправді не виконав. Також завищив й об сяг витрачених матеріалів.

Селищний голова, у свою чергу, не забезпечив здійснення нагляду та контролю за якістю, вартістю й обсягами виконаних робіт. Також не перевірено достовірність відображених у звітах цифр з обсягами фактично використаних матеріалів. Натомість підписав та скріпив печаткою селищної ради надані йому документи.

Унаслідок такої недбалості посадовця підряднику безпідставно перераховано з місцевого бюджету понад 640 тис. грн, які він привласнив, так і не розпочавши будівництво (наразі досудове розслідування стосовно нього завершено).

Процесуальне керівництво здійснює Коростенська окружна прокуратура. Досудове розслідування проводить Коростенське райуправління поліції, оперативний супровід – УСБ України в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури