У Самборі затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві своєї матері

За скоєне 47-річному місцевому мешканцю загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

3 вересня, близько 9.00, до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Самбір про те, що в одній із квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Шухевича виявлено тіло літньої жінки.

На місці працювала слідчо-оперативна група та ніші співробітники Самбірського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, загибла, 80-річна місцева мешканка, проживала у квартирі разом з 47-річним сином. На її тілі було виявлено ознаки насильницької смерті та гниття – мертва жінка пролежала на ліжку близько двох тижнів. Також встановлено, що до вбивства пенсіонерки причетний її син.

Тіло загиблої скеровано на експертизу.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області